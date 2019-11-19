Поклонников Алсу напугал ее внешний вид 

Певица Алсу на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам свой новый стиль. Она решилась на кардинальные перемены во внешности и состригла длинные локоны.
Артистка предстала перед поклонниками с каре, в черной водолазке и объемном пиджаке. Алсу поинтересовалась у подписчиков, как им новый образ.
Поклонников звезды напугал ее внешний вид. Они не оценили такие перемены в ее внешности:
«Ужас, старушка», «Не очень, длинные лучше!» «Алсу вы красивы, но это каре вам не идет, слишком старит. Не спешите быть старше своих лет. Вы молоды и прекрасны, будьте такой, какая вы есть».