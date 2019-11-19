Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Политика
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия

Поклонников Алсу напугал ее внешний вид 

Вечерняя Москва + ещё 9 40 минут назад
Поклонников Алсу напугал ее внешний вид
Фото: Инстаграм
Певица Алсу на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам свой новый стиль. Она решилась на кардинальные перемены во внешности и состригла длинные локоны.
Артистка предстала перед поклонниками с каре, в черной водолазке и объемном пиджаке. Алсу поинтересовалась у подписчиков, как им новый образ.
Поклонников звезды напугал ее внешний вид. Они не оценили такие перемены в ее внешности:
«Ужас, старушка», «Не очень, длинные лучше!» «Алсу вы красивы, но это каре вам не идет, слишком старит. Не спешите быть старше своих лет. Вы молоды и прекрасны, будьте такой, какая вы есть».
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Вечерняя Москва: последние новости
Роза Сябитова дала совет одиноким девушкам Роза Сябитова дала совет одиноким девушкам «Пыжиться я не собираюсь»: Михаил Боярский объявил, что покидает сцену «Пыжиться я не собираюсь»: Михаил Боярский объявил, что покидает сцену Агент Верника сообщила, что не слышала о его госпитализации Агент Верника сообщила, что не слышала о его госпитализации 
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск 7
Украину упрекнули в неблагодарности
Украину упрекнули в неблагодарности 79
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России 1
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 262
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование 10
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Криминал
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
01:57
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск
Политика Украина
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Украину упрекнули в неблагодарности
04:22
Украину упрекнули в неблагодарности
Политика Украина
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
00:20
Падение машины в яму с кипятком сняли на видео
Происшествия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение