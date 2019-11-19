Поклонников Алсу напугал ее внешний вид

Певица Алсу на своей странице в Instagram продемонстрировала поклонникам свой новый стиль. Она решилась на кардинальные перемены во внешности и состригла длинные локоны.

Артистка предстала перед поклонниками с каре, в черной водолазке и объемном пиджаке. Алсу поинтересовалась у подписчиков, как им новый образ.

Поклонников звезды напугал ее внешний вид. Они не оценили такие перемены в ее внешности: