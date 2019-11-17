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В Москву на заработки: Ротару предлагают петь за 3 млн рублей 

Рамблер 43 минуты назад
Ротару возвращается в Россию на заработки
Фото: @sofiarotaru.official
София Ротару в этом году порадует поклонников. Певица подтвердила свое участие в новогодней «Песне года».
Концерт покажут по телевизору на телеканале «Россия» 1 и 2 января, — рассказывает «Комсомольская правда».
Известная исполнительница планирует также выступить на фестивале «Легенды ретро FM»14 декабря. И, конечно, ее приглашают на новогодние корпоративы.
По данным «КП», у Софии Михайловны, несмотря на снизившийся в целом спрос на артистов, предложений немало. Гонорар для звезд подобного уровня составляет 50-60 тысяч долларов (3, 1-3, 8 млн рублей).
В прошлом году артистка буквально в последний момент отказалась приезжать в Россию на музыкальную премию «Песня года», объяснив это сложным положением в Украине.
Как писал «Рамблер», София Ротару очень трепетно относится к родным и близким. Артистка вырастила и воспитала прекрасного сына Руслана. Он подарил звездной маме внука Анатолия и внучку Софию.
Видео дня. Молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Комментарии118 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , Комсомольская правда , Москва
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