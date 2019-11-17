Ротару возвращается в Россию на заработки

В Москву на заработки: Ротару предлагают петь за 3 млн рублей

София Ротару в этом году порадует поклонников. Певица подтвердила свое участие в новогодней «Песне года».

Концерт покажут по телевизору на телеканале «Россия» 1 и 2 января, — рассказывает «Комсомольская правда».

Известная исполнительница планирует также выступить на фестивале «Легенды ретро FM»14 декабря. И, конечно, ее приглашают на новогодние корпоративы.

По данным «КП», у Софии Михайловны, несмотря на снизившийся в целом спрос на артистов, предложений немало. Гонорар для звезд подобного уровня составляет 50-60 тысяч долларов (3, 1-3, 8 млн рублей).

В прошлом году артистка буквально в последний момент отказалась приезжать в Россию на музыкальную премию «Песня года», объяснив это сложным положением в Украине.