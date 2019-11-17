Малышева рассказала страшное об операции «рук-базук»

Теледоктор в инстаграме пишет о том, как проходила операция по удалению инородного вещества, вкачанного Кириллом Терешиным себе в мышцы рук.
«У Кирилла Терёшина удалили часть трицепса с маслом, которое он туда вкачал. Удалили 1,5 кг мышц и масла из нижней левой части руки…удалось провести сложнейшие диагностические процедуры, сложнейшую операцию и, не повредив нервы и сосудистые пучки, сохранить подвижность кисти левой руки Кирилла. Это было почти невозможно. Еще один подвиг и высочайший профессионализм врачей ради спасения от человеческой глупости», — рассказала Малышева.
Но «самым страшным открытием» для телеведущей было то, что, оказывается, подобные процедуры распространены — их делают женщины, чтобы увеличить грудь или ягодицы
«Их так много, что в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создан целый отдел, который занимается спасением этих людей. К сожалению, для спасения жизни, приходится удалять грудь, ягодицы и мышцы, в которые ввели вазелин или синтол», — теледоктор в ужасе.
Введение жидких масел Малышева назвала профессиональными преступлениями врачей. Она надеется, что выход ее программы и обнародование опасности подобных действий убережет желающих улучшить свой внешний вид от роковых ошибок.
«Ещё раз повторю: остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции», — резюмировала теледоктор.
Подписчики шокированы: они такое видят впервые и не понимают, ради чего Кириллу потребовалось уничтожать самого себя.
«Правильно Елена Васильевна сказала, что такого в учебниках не встретишь, это нужно описывать. Я хирург и увидела это впервые…», «Очень поучительное видео. Спасибо вам за информацию», «Почему не сажают в тюрьму тех "врачей", которые вкачивают это масло?»