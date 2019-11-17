В клубе Анны Калашниковой охранник расстрелял клиента

Анна Калашникова , певица и модель, является лицом караоке-бара Who is Who, где трудится арт-директором.

Звезда была огорчена, узнав, что в ночь с субботы на воскресенье в клубе произошел крайне неприятный инцидент, — рассказывает СтарХит.

Молодой мужчина решил посидеть с друзьями, заказал еду и напитки, но по окончании вечера обнаружил, что денег для оплаты счета у него недостает.

Наверняка эту проблему можно было решить мирным путем. Парень попросил позвать кого-то из администрации. Но вместо менеджера к нему пришли охранники, и возник конфликт.

Скандал продолжился на улице, затем, как уверяют очевидцы, один из охранников достал травматический пистолет и выстрелил в неплательщика.

Итог: раненый в больнице, стрелявшего разыскивают.

Калашникова считает, что в этой ситуации еще нужно хорошенько разобраться. По ее словам, персонал заведения всегда решает подобные вопросы законными методами, даже если сами клиенты ведут себя агрессивно.

«Скорее всего, это искаженная информация. Бывает такое, что клиенты не хотят оплачивать счет, но принимаются совсем другие меры. С ними пытаются мирно договориться, либо вызывают полицию».