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Разин объяснил, почему «бездарная» Бузова может спеть на Евровидении 

Рамблер 15 минут назад
Разин озвучил перспективы «бездарной» Бузовой
Фото: РИА Новости
Недавно Ольга Бузова заявила, что планирует петь на Евровидении.
Многие, в том числе продюсер Иосиф Пригожин и представитель Первого канала Юрий Аксюта, сочли эту идею абсурдной.
А Андрей Разин считает, что экстравагантность певицы может ей помочь попасть на конкурс и даже успешно выступить.
При этом он в очередной раз подтвердил, что считает Бузову на редкость бездарной.
«Считаю самым позорным заявлением «Первого канала», который даже не рассматривает Ольгу Бузову кандидатом на Евровидение. Во-первых, могу рассказать, что у Ольги Бузовой больше поклонников, чем у вас, зрители «Первого канала». Во-вторых, она пользуется огромным уважением не только в нашей стране, но и во всем мире. Да, я когда-то говорил и не отказываюсь от своих слов, что считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову», — написал Разин в микроблоге.
Однако, по его мнению, сегодня вокальные данные — не самое главное для победы.
«Но, при всем при этом, мы же понимаем, что самая бездарная певица всех времен и народов может выйти на сцену и спеть так же, как мой бывший клавишник Андрей Данилко, который тоже никогда не славился вокалом, никогда не пел, а потом запел и занял второе место в Европе. Ну что, экстравагантность сегодня Европе нужна, а я считаю что Бузова самая экстравагантная в России»
Ну и, наверное, бессменный продюсер «Ласкового мая» не был бы сам собой, если бы не кинул камешек в огород известной светской львицы.
«…чего я больше всего боюсь, это, если, не приведи господь, запоет Ксения Собчак. Думаю, что, в таком случае, мне придется уходить из профессии. Поэтому, дай Бог, пусть Оля лучше поет, нежели сбудется это страшное пророчество с Ксенией Собчак».
Как ранее писал "Рамблер", Продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram обратился к родственникам Анастасии Заворотнюк и посоветовал им больше рассказывать о здоровье актрисы.
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Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Юрий Аксюта , Ксения Собчак , Андрей Данилко , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова
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