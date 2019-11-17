Разин озвучил перспективы «бездарной» Бузовой

Разин объяснил, почему «бездарная» Бузова может спеть на Евровидении

Недавно Ольга Бузова заявила, что планирует петь на Евровидении.

Андрей Разин считает, что экстравагантность певицы может ей помочь попасть на конкурс и даже успешно выступить.

При этом он в очередной раз подтвердил, что считает Бузову на редкость бездарной.

«Считаю самым позорным заявлением «Первого канала», который даже не рассматривает Ольгу Бузову кандидатом на Евровидение. Во-первых, могу рассказать, что у Ольги Бузовой больше поклонников, чем у вас, зрители «Первого канала». Во-вторых, она пользуется огромным уважением не только в нашей стране, но и во всем мире. Да, я когда-то говорил и не отказываюсь от своих слов, что считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову», — написал Разин в микроблоге.

Однако, по его мнению, сегодня вокальные данные — не самое главное для победы.

«Но, при всем при этом, мы же понимаем, что самая бездарная певица всех времен и народов может выйти на сцену и спеть так же, как мой бывший клавишник Андрей Данилко, который тоже никогда не славился вокалом, никогда не пел, а потом запел и занял второе место в Европе. Ну что, экстравагантность сегодня Европе нужна, а я считаю что Бузова самая экстравагантная в России»

Ну и, наверное, бессменный продюсер «Ласкового мая» не был бы сам собой, если бы не кинул камешек в огород известной светской львицы.

«…чего я больше всего боюсь, это, если, не приведи господь, запоет Ксения Собчак. Думаю, что, в таком случае, мне придется уходить из профессии. Поэтому, дай Бог, пусть Оля лучше поет, нежели сбудется это страшное пророчество с Ксенией Собчак». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 16 Ноя 2019 в 12:38 PST