Овсиенко не пускали на похороны отца в Киеве

«Требовали справку о смерти»: Овсиенко не пускали в Киев на похороны отца

Татьяна Овсиенко стала героиней передачи «Привет, Андрей !». Ведущий Андрей Малахов приготовил для нее множество сюрпризов. Певица впервые за два года увиделась со взрослым приемным сыном Игорем. Молодой человек давно живет в США с женой и сыном. К слову, в студии были показаны снимки внука артистки, в жилах которого течет русская, португальская и бразильская кровь. Также согласилась дать интервью мама звезды Анна Марковна.

Когда зашла речь об отце Овсиенко Николае Михайловиче , то певица призналась, что до сих пор тяжело переживает из-за его смерти.

«Его нет уже год. Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили. Такая же история была на 40 дней», — рассказала артистка.

Она отметила, что подала в суд, пытаясь доказать, что является артисткой, поэтому и работала в Крыму. «Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим, а может и Игорешка с нами сможет поехать», — добавила Овсиенко.

А Анна Марковна пояснила, что у ее мужа была гангрена, поэтому ему ампутировали ногу. За ним с особой любовью и заботой ухаживала Татьяна. А когда случился у него обширный инфаркт, то уже никто не смог помочь. «Мы не разводились. Мы жили в разных домах, но врагами никогда не были», — пояснила мама певицы. В этот момент Овсиенко расплакалась. Всю передачу она едва сдерживала эмоции. Но в итоге звезда призналась, что счастлива, так как ее окружают родные.