Малышеву уличили в отписках и рекомендациях платных анализов

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева подверглась критике подписчиков в соцсетях из-за того, что на их просьбы о помощи ограничивается отписками. Об этом в Instagram заявили сразу несколько поклонников врача-телеведущей.

«Много лет хотела к Вам обратиться т. к. не всем могу рассказать о своей проблеме, страдаю с детства. Сколько слёз выплакала, думала только Вам смогу рассказать, а читая ваши ответы боюсь, что и мне дадите скупой ответ», — пишет Малышевой ninatitova288. «Читаю комментарии и не понимаю, Елена Васильевна, извините, к вам обращаются конкретно с просьбой, а вы или просто отписываетесь или даёте ссылку в вашу клинику. Вы же знаете всех врачей и клиники. Скажите людям (конечно нас много нуждающихся), что вы не можете помочь, обращайтесь туда. Хотя многие хотят вашего содействия», — поддерживает ее annatyutenko. Еще одна подписчица обвиняет Малышеву в том, что она рекомендует сдавать анализы платно. «С таким давлением, как было у Вас, скорая не увозит в больницу. А анализы, которые Вам делали? Нам за такие анализы сначало надо заплатить 10-15 тысяч. Вот и смотрим по телевизору СКАЗКИ про нашу медицину», — заявляет tamararybakova3760.

Ранее Малышева заявила, что собирается подать в суд на российские СМИ за клевету. Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала список изданий, с которых потребует компенсацию за распространение ложной информации, если те не принесут официальных извинений, напоминает агентство Nation News.