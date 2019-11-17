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Малышеву уличили в отписках и рекомендациях платных анализов 

Ura.Ru 1 час назад
Малышеву уличили в отписках
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева подверглась критике подписчиков в соцсетях из-за того, что на их просьбы о помощи ограничивается отписками. Об этом в Instagram заявили сразу несколько поклонников врача-телеведущей.
«Много лет хотела к Вам обратиться т. к. не всем могу рассказать о своей проблеме, страдаю с детства. Сколько слёз выплакала, думала только Вам смогу рассказать, а читая ваши ответы боюсь, что и мне дадите скупой ответ», — пишет Малышевой ninatitova288. «Читаю комментарии и не понимаю, Елена Васильевна, извините, к вам обращаются конкретно с просьбой, а вы или просто отписываетесь или даёте ссылку в вашу клинику. Вы же знаете всех врачей и клиники. Скажите людям (конечно нас много нуждающихся), что вы не можете помочь, обращайтесь туда. Хотя многие хотят вашего содействия», — поддерживает ее annatyutenko. Еще одна подписчица обвиняет Малышеву в том, что она рекомендует сдавать анализы платно. «С таким давлением, как было у Вас, скорая не увозит в больницу. А анализы, которые Вам делали? Нам за такие анализы сначало надо заплатить 10-15 тысяч. Вот и смотрим по телевизору СКАЗКИ про нашу медицину», — заявляет tamararybakova3760.
Ранее Малышева заявила, что собирается подать в суд на российские СМИ за клевету. Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала список изданий, с которых потребует компенсацию за распространение ложной информации, если те не принесут официальных извинений, напоминает агентство Nation News.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Малышева
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