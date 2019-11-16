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Александра Петрова разыскивает налоговая 

Рамблер 22 минуты назад
Александра Петрова разыскивает налоговая
Фото: РИА Новости
Родился известный актер в городе Переяславль-Залесский Ярославской области.
Там его и разыскивает налоговая инспекция, — по данным телеграм-канала Mash, Петров долгое время не платил транспортный налог за свой старенький кроссовер Mitsubishi Outlander.
В итоге с учетом пени сумма набежала до 26 тысяч рублей.
Видимо, Александр просто запамятовал о своем заброшенном «железном коне», так как на фотографиях в инстаграме мы видим его рядом с новенькой Ауди престижной модели.
Как сообщал «Рамблер», принадлежащее Григорию Березкину РБК подсчитало доходы Петрова.
Стоимость его съемочного дня (12 часов) издание оценило в 200-250 тысяч рублей, а средний гонорар за участие в рекламных кампаниях — 18,4-22 миллиона рублей.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Александра Петрова , Григорий Березкин , Александр Петров , Федеральная налоговая служба , РБК , Ярославская Область
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