Александра Петрова разыскивает налоговая

Родился известный актер в городе Переяславль-Залесский Ярославской области

Там его и разыскивает налоговая инспекция , — по данным телеграм-канала Mash, Петров долгое время не платил транспортный налог за свой старенький кроссовер Mitsubishi Outlander.

В итоге с учетом пени сумма набежала до 26 тысяч рублей.

Видимо, Александр просто запамятовал о своем заброшенном «железном коне», так как на фотографиях в инстаграме мы видим его рядом с новенькой Ауди престижной модели.