Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото

Дочь Заворотнюк порадовала подписчиков позитивным фото

Поклонники Анастасии Заворотнюк получили еще один добрый знак, свидетельствующий о том, что ситуация с ее здоровьем, по крайней мере, не ухудшается.

Анна, дочь актрисы, прервала трагическое молчание в инстаграме и выложила вполне жизнеутверждающий снимок в своей сториз.

Она похвасталась новым красивым маникюром — чисто белого цвета, без рисунков и украшений.

«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — поделилась она хорошим настроением.