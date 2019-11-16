Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото

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Дочь Заворотнюк порадовала подписчиков позитивным фото 

Рамблер 54 минуты назад
Поклонники Анастасии Заворотнюк получили еще один добрый знак, свидетельствующий о том, что ситуация с ее здоровьем, по крайней мере, не ухудшается.
Анна, дочь актрисы, прервала трагическое молчание в инстаграме и выложила вполне жизнеутверждающий снимок в своей сториз.
Она похвасталась новым красивым маникюром — чисто белого цвета, без рисунков и украшений.
«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — поделилась она хорошим настроением.
Как сообщал «Рамблер», друг семьи Заворотнюк на условиях анонимности рассказал журналистам, что актрисе лучше. Ей якобы помогло лечение в лучших клиниках и прогрессивные врачи.
«Прекрасной няне» также пригодилась финансовая поддержка и связи Татьяны Навки. 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка
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