Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото

Поклонники Анастасии Заворотнюк получили еще один добрый знак, свидетельствующий о том, что ситуация с ее здоровьем, по крайней мере, не ухудшается.
Анна, дочь актрисы, прервала трагическое молчание в инстаграме и выложила вполне жизнеутверждающий снимок в своей сториз.
Она похвасталась новым красивым маникюром — чисто белого цвета, без рисунков и украшений.
«Просто не нарадуюсь своим маникюром», — поделилась она хорошим настроением.
Как сообщал «Рамблер», друг семьи Заворотнюк на условиях анонимности рассказал журналистам, что актрисе лучше. Ей якобы помогло лечение в лучших клиниках и прогрессивные врачи.
«Прекрасной няне» также пригодилась финансовая поддержка и связи Татьяны Навки.