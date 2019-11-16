Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото

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Дочь Заворотнюк похвасталась маникюром, прервав обет молчания 

News.ru 18 минут назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram, разместив в Stories. Поклонники её матери обрадовались, посчитав, что это хороший знак.
Девушка продемонстрировала подписчикам свой маникюр. Она выбрала белый цвет, оставив ногти без страз и каких-либо рисунков.
Просто не нарадуюсь своим маникюром, — подписала снимок Анна Заворотнюк.
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней звезды развилась глиобластома на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. Родственники звезды официально информацию не комментируют.
Как писал News.ru, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, отметил, что предлагал помощь её семье.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин , Анна Заворотнюк
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