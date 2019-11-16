Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия
F-35 отработали "уход" от С-400 в Израиле
F-35 отработали "уход" от С-400 в Израиле
Армия
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
Происшествия

На Первом канале высказались об участии Бузовой в «Евровидении» 

Рамблер 56 минут назад
На Первом канале высказались об участии Бузовой в «Евровидении»
Фото: РИА Новости
На Первом канале прокомментировали слухи о том, что Ольгу Бузову отправят на Евровидение. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта был краток, передает РИА Новости.
«Это бред», — отрезал Аксюта.
На днях Бузова сделал неожиданное заявление, после которого в соцсетях и прессе решили, что именно она будет представлять Россию на европейском конкурсе.
Евровидение-2020 пройдет в голландском Роттердаме 12 — 16 мая. Транслировать выступления европейских артистов будет Первый канал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во время концерта в Москве телеведущая заявила о предстоящем участии в Евровидении.
«Следующую песню на английском я спою на Евровидении», — сказала она.
В ответ восторженные фанаты передали ей из зала плюшевого единорога.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Аксюта , Ольга Бузова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники 3
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле 72
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 630
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка»
В Киеве похищен глава «Укрэксимбанка» 7
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли 35
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Турция сделала заявление по С-400
02:48
Турция сделала заявление по С-400
Армия Ближний Восток
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
03:34
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение