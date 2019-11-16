На Первом канале высказались об участии Бузовой в «Евровидении» 

На Первом канале прокомментировали слухи о том, что Ольгу Бузову отправят на Евровидение. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта был краток, передает РИА Новости.
«Это бред», — отрезал Аксюта.
На днях Бузова сделал неожиданное заявление, после которого в соцсетях и прессе решили, что именно она будет представлять Россию на европейском конкурсе.
Евровидение-2020 пройдет в голландском Роттердаме 12 — 16 мая. Транслировать выступления европейских артистов будет Первый канал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во время концерта в Москве телеведущая заявила о предстоящем участии в Евровидении.
«Следующую песню на английском я спою на Евровидении», — сказала она.
В ответ восторженные фанаты передали ей из зала плюшевого единорога.