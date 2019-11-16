«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников

В СМИ и в соцсетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Сам олимпийский чемпион был удивлен подобным сплетням.
Яна Рудковская выставила в своем телеграм-канале «Голубь мира» аудиозапись комментария мужа по этой ситуации.
«Да, котенька, это сильно, — смеется Плющенко. А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живем, разводимся?»
Впрочем, Евгений уверен, что их совместному проекту «Яна Супер» это только на пользу.
«Пускай обсуждают! Это наш проект гуляет», — сказал он.
Действительно, слухи о конфликте между супругами и наличии «любовного треугольника» возникли после запуска телепроекта «Яна Супер».
«Рамблер» ранее писал, что ранее Яна Рудковская заявляла, что хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет.