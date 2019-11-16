«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников

«Котенька, это сильно»: Плющенко посмеялся над обвинениями в измене

В СМИ и в соцсетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.

Сам олимпийский чемпион был удивлен подобным сплетням.

Яна Рудковская выставила в своем телеграм-канале «Голубь мира» аудиозапись комментария мужа по этой ситуации.

«Да, котенька, это сильно, — смеется Плющенко. А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живем, разводимся?»

Впрочем, Евгений уверен, что их совместному проекту «Яна Супер» это только на пользу.

«Пускай обсуждают! Это наш проект гуляет», — сказал он.

Действительно, слухи о конфликте между супругами и наличии «любовного треугольника» возникли после запуска телепроекта «Яна Супер».