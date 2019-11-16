Ясновидящей Кузнецовой сделали 298 операций

«Вылечить невозможно»: экстрасенсу Кузнецовой сделали 298 операций

Звезда «Битвы экстрасенсов» и ранее говорила, что вынуждена каждые три месяца ложиться в больницу на операцию на горле. К сожалению, вылечить ее невозможно, поэтому такой график — до конца жизни.

На этот раз девушка написала о своем состоянии достаточно подробно, чтобы ответить на вопросы подписчиков.

«Сбилась я со счета операций ещё 1,5 года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298! ⠀Да да, человек существо выносливое, может пережить 298 операций и даже жить при этом. Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. ⠀ Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать…»⠀

Подписчики дружно поддерживают Николь.

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Супруг ясновидящей всегда рядом с ней, за что Кузнецова ему очень благодарна.

«На все операции езжу с мужем. Если бы не он, растеклась бы я уже унылым … ещё лет 7 назад…»

Фолловеры оценили важность такой поддержки от близкого человека.