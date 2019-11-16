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«Вылечить невозможно»: экстрасенсу Кузнецовой сделали 298 операций 

Рамблер 24 минуты назад
Ясновидящей Кузнецовой сделали 298 операций
Фото: Instagram
Николь Кузнецова выложила в инстаграме свое «больничное» фото.
Звезда «Битвы экстрасенсов» и ранее говорила, что вынуждена каждые три месяца ложиться в больницу на операцию на горле. К сожалению, вылечить ее невозможно, поэтому такой график — до конца жизни.
На этот раз девушка написала о своем состоянии достаточно подробно, чтобы ответить на вопросы подписчиков.
«Сбилась я со счета операций ещё 1,5 года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298! ⠀Да да, человек существо выносливое, может пережить 298 операций и даже жить при этом. Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. ⠀ Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать…»⠀
Подписчики дружно поддерживают Николь.
«Даже в больнице, нереально круто выглядишь! Мотивация для всех, в том числе и здоровых людей», «Скорейшего восстановления, красота вы рыженькая наша!»
Супруг ясновидящей всегда рядом с ней, за что Кузнецова ему очень благодарна.
«На все операции езжу с мужем. Если бы не он, растеклась бы я уже унылым … ещё лет 7 назад…»
Фолловеры оценили важность такой поддержки от близкого человека.
«Дай Бог вам здоровья. И чтобы ваш муж — ваша поддержка, был всегда-всегда с вами», «Ты молодец, что не опускаешь руки, а муж твой просто золотце, что не испугался трудностей и поддерживает тебя и всегда рядом».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Николь Кузнецова
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