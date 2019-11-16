Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

"Нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", — написал Шепелев.

Гражданский муж певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году, впервые так открыто рассказал о своей личной жизни.

В недавнем интервью PeopleTalk она также дал понять, что не контактирует с родственниками Фриске. А близкие экс-солистки группы "Блестящие" не общаются с 6-летним Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.