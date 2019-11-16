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Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной 

РИА Новости 39 минут назад
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
"Нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", — написал Шепелев.
Гражданский муж певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году, впервые так открыто рассказал о своей личной жизни.
В недавнем интервью PeopleTalk она также дал понять, что не контактирует с родственниками Фриске. А близкие экс-солистки группы "Блестящие" не общаются с 6-летним Платоном, общим сыном Жанны и Дмитрия.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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