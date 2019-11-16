«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция

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«Две опухоли»: дочери Ларисы Гузеевой необходима операция 

Рамблер 24 минуты назад
Примерно год назад Ольга Бухарова, дочь телеведущей, перенесла хирургическое вмешательство, о чем упоминала в соцсети. Правда, подробностями девушка не делилась.
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
И вот болезнь, к сожалению, вернулась. Ольга рассказала, что на этот раз ей предстоит избавиться уже от двух новообразований.
Она выложила короткий видеоролик, где то ли плачет то ли имитирует эмоции на камеру, и рассказала, что чувствует себя не очень здоровой, но, к счастью, опухоли — доброкачественные.
"Да, у меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый человек. Спасибо за внимание", — написала она на своей страничке.
Лариса Гузеева состояние здоровья 19-летней дочери подробно не комментирует.
«Это бывает у девочек», — приводит ее слова Utro.ru
По-видимому, болезнь Ольги касается женского здоровья и не особенно серьезна, так как маму с дочерью часто видят на различных мероприятиях и светских тусовках.
«Рамблер» ранее писал, что 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила о новых проблемах со здоровьем.
Комментарии3 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лариса Гузеева , Ytro.ru
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