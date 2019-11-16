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«Пока деньги мы не делили»: Рудковской и Плющенко заплатили за шоу 

Рамблер 1 час назад
«Пока не делили»: Рудковской заплатили за шоу
Фото: ТАСС
Продюсер была гостем программы Юлии Барановской на «Русском радио».
Речь шла о новом реалити-шоу «Яна Супер», которое только появилось в телеэфире, но уже взорвало рейтинги.
Канва шоу — жизнь звездной семьи, а его герои — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгению Плющенко и музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская.
Евгения, по словам Яны, долго не удавалось уговорить жить под камерами. И только у их подруги Ксении Собчак это, в итоге, получилось.
«Уверена, что это шоу сыграет в плюс нам с супругом. К нам сейчас приковано повышенное внимание прессы. Вышла только первая серия, а впереди еще очень много интересного», — приводит слова Яны Рудковской Teleprogramma.pro.
Во всяком случае, герои проекта уже получили не только дополнительное паблисити, но и материальное вознаграждение. Яна рассказала, что гонорар за первый выпуск им с Евгением уже выдали.
«Пока деньги мы не делили, но все получили. У нас с этим нет никаких проблем», — сказала телезвезда, не уточнив, правда, о какой сумме идет речь.
Как сообщал «Рамблер», в Москве состоялась церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала «Гламур». Плющенко и Рудковская посетили мероприятие.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Юлия Барановская , Русское Радио
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