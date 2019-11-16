Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Никита Исаев
Умер Никита Исаев
Политика
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
Шоу-бизнес
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Происшествия
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика

Успенская: тур по Украине прошел шикарно 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Успенская: тур по Украине прошел шикарно
Фото: Рамблер
Певица Любовь Успенская заявила, что украинская публика оказала ей теплый прием. Она провела гастроли, выступив в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.
«Тур по Украине прошёл шикарно. Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне», — написала Успенская в соцсетях.
Поклонники Успенской считают, что своей музыкой она может объединить людей и примирить политических противников.
«Не может так быть, чтоб люди, которые кайфуют под одни и те же песни, не могли понять друг друга. Политики поссорили всех, а народ — он мудрее, глобальнее и круче всех интриг. Браво, Любовь!» — прокомментировали фанаты певицы ее украинские гастроли.
Успенская — известная исполнительница городских романсов и русского шансона. уроженка Киева. Ее девичья фамилия — Сицкер.
Отец певицы, Залман Сицкер в СССР был директором киевской фабрики бытовой техники. В 1978 году Успенская вместе с мужем эмигрировала в США. Пела в русских ресторанах, записала несколько альбомов. В 2003 году переехала в Россию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что траурное фото Успенской и Лободы в Киеве напугало их фанатов.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Комментарии2 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Киев , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Никита Исаев
Умер Никита Исаев 685
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище» 110
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Военного кинолога загрызли его же овчарки 87
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 35
В США рассказали о Javelin из бревен и соломы в Донбассе
В США рассказали о Javelin из бревен и соломы в Донбассе
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
01:19
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
Политика
Убитую аспирантку хоронят все станицей
03:34
Убитую аспирантку хоронят все станицей
Криминал Происшествия
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
00:04
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
00:27
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
Погода Новости Москвы
Американские танкисты испытали Т-80
00:03
Американские танкисты испытали Т-80
Армия Оружие
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
03:05
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
В мире Статьи
«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР
02:00
«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР
В мире
Умер Никита Исаев
00:30
Умер Никита Исаев
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение