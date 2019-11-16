Успенская: тур по Украине прошел шикарно

«Тур по Украине прошёл шикарно. Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя. Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов. Чувствовалось, что истосковались по мне», — написала Успенская в соцсетях.

Поклонники Успенской считают, что своей музыкой она может объединить людей и примирить политических противников.

«Не может так быть, чтоб люди, которые кайфуют под одни и те же песни, не могли понять друг друга. Политики поссорили всех, а народ — он мудрее, глобальнее и круче всех интриг. Браво, Любовь!» — прокомментировали фанаты певицы ее украинские гастроли.

Успенская — известная исполнительница городских романсов и русского шансона. уроженка Киева. Ее девичья фамилия — Сицкер.

Отец певицы, Залман Сицкер в СССР был директором киевской фабрики бытовой техники. В 1978 году Успенская вместе с мужем эмигрировала в США. Пела в русских ресторанах, записала несколько альбомов. В 2003 году переехала в Россию.