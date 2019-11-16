Наташа Королева: «Я потеряла ребенка. Жить не хотелось…»

Наташа Королева и ее муж стриптизер Сергей Глушко воспитывают единственного сына Архипа. Сейчас он первокурсник Высшей школы экономики. Певица и раньше не скрывала, что давно мечтает о втором ребенке:

«Было время, когда мы обращались за медицинской помощью: были и подсадки, и сдача яйцеклеток. И ничего не произошло…»

В 2015 году в жизни семьи случилось не очень приятное событие: злоумышленники слили в интернет интимные фото пары.

«Муж тогда потерял телефон. Хотя мне кажется, что его украли. Становится очень мерзко, когда люди говорят, что мы сами это опубликовали. Это были фотографии, предназначенные сугубо для нашей пары, — разоткровенничалась Наташа Королева в youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

К себе в спальню я никого пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись и очень некрасиво, грязно. Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью: для меня это был безумный стресс. Я к этому не была готова. Никому такого не пожелаю. Я обращалась к психотерапевту, лежала под капельницами…»

Злоумышленники вымогали у пары $100 тысяч за то, чтобы снимки не попали в сеть. Певица решила не идти на поводу у преступников. После того как Наташа пережила этот период, восстановилась психологически, в семье случилось долгожданное событие: она забеременела. Супруги были на седьмом небе от счастья.

Но беда пришла откуда не ждали: тот самый скандал вспомнили вновь. Королева до сих пор не может сдержать слез, вспоминая те дни:

«Через три года поднимается новая волна. Говорили, что Королева развратница, надо лишить ее звания заслуженной артистки. А я в это время в положении… И вот на приеме на меня смотрит врач — по его взгляду я вижу: что-то произошло. В этот момент мне жить не хотелось. Я была на третьем месяце. Тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые все это заварили».

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Любовь Успенская: «У меня могли быть мальчики-близнецы»

В похожей ситуации много лет назад побывала и Любовь Успенская. Сейчас у певицы взрослая дочь, а она шокирует публику признаниями в том, что мечтает еще об одном ребенке и даже подыскивает суррогатную мать. Может быть, это желание возникло в результате психологической травмы, полученной Любой еще в молодости?

В 16 лет певица на поздних сроках сделала аборт, а когда в 18 узнала, что беременна, решила рожать, так как уже была замужем. В студии программы «Секрет на миллион» Успенская вспоминала тот страшный год, когда неудачно завершилась ее беременность:

«Меня все раздражало, ходила тяжело, меня тошнило. Это был кошмар, ад: у меня было многоводье, это мешало развитию. Жуткие были роды, и врачи даже не знали, что у меня двойня. Когда я родила первого ребенка, они сказали: «Подождите, тут еще один ребенок!» Родила близнецов, двух мальчиков. Один сразу умер, другой спустя неделю…

Врачи почему-то оставили ребенка мертвого рядом, положили его в такую посудину и ушли. Я два часа лежала после родов и чувствовала, что подо мной мертвый малыш, а они даже не потрудились его убрать. А у второго не было полноценного голоса: он скрипел. Явно мальчик был слабый…»

Юлия Савичева: «Проснулась в отеле от жуткой боли»

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Известные женщины редко делятся переживаниями о таких потерях. Если и решаются на откровения, то говорят, что делают это ради других женщин, чтобы они нашли силы жить дальше. В свое время именно по этой причине вынести на публику личную драму решилась Юлия Савичева.

Сейчас 32-летняя певица воспитывает двухлетнюю дочь Анну. А за два года до рождения девочки певица пережила потрясение. Юлия с мужем, музыкантом Александром Аршиновым тогда ждала первенца. Беременность протекала легко, врачи разрешили певице гастролировать.

«Это случилось на втором месяце беременности. Даже если я чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда улетела из Москвы снимать свой клип. Проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», — делилась своей бедой Савичева.

Ее доставили в местную больницу, врачи очень старались, но не смогли спасти малыша. Савичева говорит, что беда сплотила супругов: