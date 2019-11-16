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Наташа Королева рассказала о семейной трагедии 

Рамблер 11 минут назад
«Я потеряла ребенка. Жить не хотелось»
Фото: Instagram
У известной певицы и Сергея Глушко есть сын Архип. Сейчас он уже взрослый юноша, студент Высшей школы экономики.
Наташа и Сергей всегда мечтали о втором ребенке. Но, к сожалению, мечты оставались мечтами.
В youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Наташа рассказала, как много усилий предпринимала их семья, чтобы завести малыша.
«Было время, когда мы обращались за медицинской помощью: были и подсадки, и сдача яйцеклеток. И ничего не произошло…» — цитирует ее слова Teleprogramma.pro.
Несколько лет назад Королева и Глушко оказались в центре скандала. Сергей лишился телефона (певица предполагает, что аппарат был украден), в котором были интимные фотографии пары.
Шантажисты требовали денег за то, чтобы снимки не были обнародованы. Но Наташа и Сергей все же решили не идти на сделку с преступниками.
Тогда фотографии были слиты в сеть. У певицы, по ее словам, был нервный срыв.
«Становится очень мерзко, когда люди говорят, что мы сами это опубликовали. Это были фотографии, предназначенные сугубо для нашей пары. Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью: для меня это был безумный стресс. Я обращалась к психотерапевту, лежала под капельницами…», — рассказала Королева.
Прошло время, страсти улеглись, и Наталья узнала, что ждет ребенка.
Но малышу не суждено было появиться на свет.
Кому-то было нужно вытащить на свет старую историю, скандал вспыхнул вновь, организм Королевой не смогла справиться со стрессом.
«Говорили, что Королева развратница, надо лишить ее звания заслуженной артистки. А я в это время в положении… И вот на приеме на меня смотрит врач — по его взгляду я вижу: что-то произошло. В этот момент мне жить не хотелось. Тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые все это заварили».
Как сообщал «Рамблер», старшая сестра Наташи Королевой Ирина в 80-90 годы была довольно популярной певицей. Ее сын родился с ДЦП и умер в возрасте 11 лет. У второго сына Ирины, Матвея, родившегося в Америке, крестным отцом которого стал Игорь Николаев, диагностировали тяжелую форму аутизма.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева , Сергей Глушко , ВШЭ
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