«Я потеряла ребенка. Жить не хотелось»

Наташа Королева рассказала о семейной трагедии

Наташа и Сергей всегда мечтали о втором ребенке. Но, к сожалению, мечты оставались мечтами.

В youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Наташа рассказала, как много усилий предпринимала их семья, чтобы завести малыша.

«Было время, когда мы обращались за медицинской помощью: были и подсадки, и сдача яйцеклеток. И ничего не произошло…» — цитирует ее слова Teleprogramma.pro.

Несколько лет назад Королева и Глушко оказались в центре скандала. Сергей лишился телефона (певица предполагает, что аппарат был украден), в котором были интимные фотографии пары.

Шантажисты требовали денег за то, чтобы снимки не были обнародованы. Но Наташа и Сергей все же решили не идти на сделку с преступниками.

Тогда фотографии были слиты в сеть. У певицы, по ее словам, был нервный срыв.

«Становится очень мерзко, когда люди говорят, что мы сами это опубликовали. Это были фотографии, предназначенные сугубо для нашей пары. Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью: для меня это был безумный стресс. Я обращалась к психотерапевту, лежала под капельницами…», — рассказала Королева.

Прошло время, страсти улеглись, и Наталья узнала, что ждет ребенка.

Но малышу не суждено было появиться на свет.

Кому-то было нужно вытащить на свет старую историю, скандал вспыхнул вновь, организм Королевой не смогла справиться со стрессом.

«Говорили, что Королева развратница, надо лишить ее звания заслуженной артистки. А я в это время в положении… И вот на приеме на меня смотрит врач — по его взгляду я вижу: что-то произошло. В этот момент мне жить не хотелось. Тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые все это заварили».