«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»: Миро осудила Шепелева за новый роман

Миро напомнила, что ради рождения ребенка от Шепелева в свое время Жанна Фриске пошла на «жесткую гармоналку». В итоге все обернулось неизлечимым диагнозом. Она отметила, что в этом есть и вина «врачей-коновалов, которые влезают своими препаратами в тонкую настройку организма женщины».

Как отметила Миро, о Фриске Шепелев уже давно забыл. Максимум на что он сподобится в будущем — поставить снимок некогда любимой женщины рядом с кроватью сына. Сам же Шепелев и его новая возлюбленная будут жить припеваючи и не вспоминать прошлое. Миро считает, что это неправильно и так поступать нельзя.

«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому», — заметила Лена Миро.

В конце поста она пофилософствовала на тему того, что все люди на самом деле жертвы. Они пытаются кому-то угодить, но о них самих очень быстро забывают, как только с ними происходит несчастье. Блогер призвала задуматься над этим явлением и сделать правильные выводы.