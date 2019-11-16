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«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»: Миро осудила Шепелева за новый роман 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Как известно, недавно он признался, что у него роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. Четыре года назад Шепелев похоронил свою супругу певицу Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга.
Миро напомнила, что ради рождения ребенка от Шепелева в свое время Жанна Фриске пошла на «жесткую гармоналку». В итоге все обернулось неизлечимым диагнозом. Она отметила, что в этом есть и вина «врачей-коновалов, которые влезают своими препаратами в тонкую настройку организма женщины».
Как отметила Миро, о Фриске Шепелев уже давно забыл. Максимум на что он сподобится в будущем — поставить снимок некогда любимой женщины рядом с кроватью сына. Сам же Шепелев и его новая возлюбленная будут жить припеваючи и не вспоминать прошлое. Миро считает, что это неправильно и так поступать нельзя.
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому», — заметила Лена Миро.
В конце поста она пофилософствовала на тему того, что все люди на самом деле жертвы. Они пытаются кому-то угодить, но о них самих очень быстро забывают, как только с ними происходит несчастье. Блогер призвала задуматься над этим явлением и сделать правильные выводы.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лена Миро
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