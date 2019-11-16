Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении

«Бывали и похуже»: Пригожин оценил планы Бузовой выступить на Евровидении

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН прокомментировал планы певицы Ольги Бузовой выступить на Евровидении, выразив мнение, что в этом музыкальном конкурсе участвовали артисты и "похуже".

Намерение выступить на Евровидении Бузова озвучила в ходе своего концерта, состоявшегося 14 ноября. При этом певица не уточнила, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.

"Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", — сказал Пригожин.

По его словам, Евровидение уже "давно не про голос", поэтому Бузовой для участия в конкурсе он не обязателен.