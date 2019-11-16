Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН прокомментировал планы певицы Ольги Бузовой выступить на Евровидении, выразив мнение, что в этом музыкальном конкурсе участвовали артисты и "похуже".
Намерение выступить на Евровидении Бузова озвучила в ходе своего концерта, состоявшегося 14 ноября. При этом певица не уточнила, в каком именно году она собирается выступить на конкурсе.
"Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", — сказал Пригожин.
По его словам, Евровидение уже "давно не про голос", поэтому Бузовой для участия в конкурсе он не обязателен.
"Хотя вопрос о том, как она все-таки живьем петь будет, остается. Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо. А так у нее не всегда получается попадать в ноты", — заключил продюсер.