Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
F-35I приготовился уничтожить С-400
F-35I приготовился уничтожить С-400
Армия
Турция сделала заявление по С-400
Турция сделала заявление по С-400
Армия

Михаил Ефремов похвастался внучкой 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Михаил Ефремов похвастался внучкой
Фото: РИА Новости
Знаменитый актер был пять раз женат, и у его шестеро детей. Но вот дедом он стал впервые.
Третья жена Ефремова, Екатерина Добровольская, родила ему сына Николая. Сейчас молодому человеку 28 лет, не так давно он женился, и у него с супругой Владой родилась дочь.
Малышку назвали Аллой. Возможно, в память прабабушки. Мама самого Михаила Ефремова, Алла Покровская, ушла из жизни в этом году.
Ефремов — дедушка горд и рад.
«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — приводит слова актера «Комсомольская правда».
Папа новорожденной, Николай Ефремов, продолжает семейную династию. Зрителям он знаком по фильму «Дусечка», где снялся и его отец, «Индиго», «Белая гвардия» и другим.
Как писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов в Латвии живет в самом обычном доме. И даже не в центре Юрмалы. Как утверждает он сам, любит он тишину и покой, а не тусовки.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Михаил Ефремов , Алла Покровская , Николай Ефремов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 263
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция 19
F-35I приготовился уничтожить С-400
F-35I приготовился уничтожить С-400 7
Турция сделала заявление по С-400
Турция сделала заявление по С-400 56
Умер Никита Исаев
Умер Никита Исаев 849
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Турция сделала заявление по С-400
02:48
Турция сделала заявление по С-400
Армия Ближний Восток
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
03:34
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
01:19
В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова
Политика
Убитую аспирантку хоронят все станицей
03:34
Убитую аспирантку хоронят все станицей
Криминал Происшествия
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
00:04
«Две опухоли»: дочери Гузеевой необходима операция
Шоу-бизнес
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
00:27
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
Погода Новости Москвы
Американские танкисты испытали Т-80
00:03
Американские танкисты испытали Т-80
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение