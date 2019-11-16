Михаил Ефремов похвастался внучкой 

Знаменитый актер был пять раз женат, и у его шестеро детей. Но вот дедом он стал впервые.
Третья жена Ефремова, Екатерина Добровольская, родила ему сына Николая. Сейчас молодому человеку 28 лет, не так давно он женился, и у него с супругой Владой родилась дочь.
Малышку назвали Аллой. Возможно, в память прабабушки. Мама самого Михаила Ефремова, Алла Покровская, ушла из жизни в этом году.
Ефремов — дедушка горд и рад.
«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — приводит слова актера «Комсомольская правда».
Папа новорожденной, Николай Ефремов, продолжает семейную династию. Зрителям он знаком по фильму «Дусечка», где снялся и его отец, «Индиго», «Белая гвардия» и другим.
Как писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов в Латвии живет в самом обычном доме. И даже не в центре Юрмалы. Как утверждает он сам, любит он тишину и покой, а не тусовки.