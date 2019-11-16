Михаил Ефремов похвастался внучкой

Знаменитый актер был пять раз женат, и у его шестеро детей. Но вот дедом он стал впервые.

Третья жена Ефремова , Екатерина Добровольская, родила ему сына Николая. Сейчас молодому человеку 28 лет, не так давно он женился, и у него с супругой Владой родилась дочь.

Малышку назвали Аллой . Возможно, в память прабабушки. Мама самого Михаила Ефремова, Алла Покровская, ушла из жизни в этом году.

Ефремов — дедушка горд и рад.

«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — приводит слова актера «Комсомольская правда».

Папа новорожденной, Николай Ефремов , продолжает семейную династию. Зрителям он знаком по фильму «Дусечка», где снялся и его отец, «Индиго», «Белая гвардия» и другим.