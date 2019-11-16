Рудковская отреагировала на слухи о любовнице мужа

Рудковская заявила, что в любовницах у ее мужа только гуси и поросята

Продюсер Яна Рудковская в своем блоге отреагировала на слухи, что у ее супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко появилась любовница. Напомним, что один из порталов распространил информацию, что фигурист уже два с половиной года живет на две семьи. Якобы у него роман с моделью из Санкт-Петербурга

Между тем Яна Рудковская отметила, что она прекрасно знает имя любовницы — это Кордон. Именно так фигурист называет свой деревенский домик, где выращивает с помощью своего отца гусей и поросят. Они, как считает продюсер, и являются любовницами ее мужа.

Отреагировал на слухи о появлении любовницы и сам Евгений Плющенко.

«Да, Котенька, это сильно. А чего не написали, что у меня пять любовниц? И что мы с тобой уже не живем, а разводимся», — удивился спортсмен.

Как отметил фигурист, он прекрасно понимает, откуда берутся сплетни про любовниц. Сейчас на полном ходу их совместный проект с женой реалити-шоу «Яна Супер», которое бьет все рейтинги по просмотрам. На протяжении нескольких месяцев камеры будут отслуживать частную жизнь звезд и следовать за ними на всех светских мероприятиях, а также показывать их жизнь в домашних условиях.

Сама Рудковская сказала, что раньше может она бы и начала судебные разборки с журналистами за такие слухи, но сейчас ей просто не до этого. В то же время она напомнила, что хоть человек не злопамятный, то подобные сплетни прекрасно помнит. Неровен час и за них придет расплата, сообщает «Комсомольская правда».