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Рудковская назвала имя «любовницы» мужа 

Рамблер 15 минут назад
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице мужа
Фото: Instagram
В последнее время в средствах массовой информации распространились слухи о том, что Евгений Плющенко уже пару лет живет на две семьи, — рассказала Teleprogramma.pro В общем-то всплеск интереса к звездной паре неудивителен — в эфир вышло первое шоу проекта «Яна Супер», рассказывающее о жизни таких разных знаменитостей — музыкального продюсера и телеведущей Яны и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения.
Сами герои сплетни посмеялись над ситуацией. Яна заявила что ей прекрасно известно даже имя предполагаемой пассии Плющенко. И зовут ее — Кордон.
Именно так именует спортсмен свой загородный дом недалеко от Санкт-Петербурга, где он любит отдыхать и где его отец разводит всякую домашнюю живность — поросят, гусей…Яна даже ревнует супруга к этому деревенскому увлечению.
Яна сказала, что сейчас очень занята своими проектами, поэтому не стала обращаться к юристам, дабы привлечь недобросовестных представителей СМИ за распространение фейковой информации.
Но подобных вещей телезвезда не забывает, и, возможно, при случае клеветников настигнет расплата.
Как писал "Рамблер", продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «Яна Супер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Комментарии12 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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