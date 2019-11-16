Рудковская отреагировала на слухи о любовнице мужа

Рудковская назвала имя «любовницы» мужа

В последнее время в средствах массовой информации распространились слухи о том, что Евгений Плющенко уже пару лет живет на две семьи, — рассказала Teleprogramma.pro В общем-то всплеск интереса к звездной паре неудивителен — в эфир вышло первое шоу проекта «Яна Супер», рассказывающее о жизни таких разных знаменитостей — музыкального продюсера и телеведущей Яны и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения.

Сами герои сплетни посмеялись над ситуацией. Яна заявила что ей прекрасно известно даже имя предполагаемой пассии Плющенко. И зовут ее — Кордон.

Именно так именует спортсмен свой загородный дом недалеко от Санкт-Петербурга, где он любит отдыхать и где его отец разводит всякую домашнюю живность — поросят, гусей…Яна даже ревнует супруга к этому деревенскому увлечению.

Яна сказала, что сейчас очень занята своими проектами, поэтому не стала обращаться к юристам, дабы привлечь недобросовестных представителей СМИ за распространение фейковой информации.

Но подобных вещей телезвезда не забывает, и, возможно, при случае клеветников настигнет расплата.