«Хулиганье питерское»: Шнурову досталось на «Голосе»

Сюткин назвал Шнурова «хулиганьем питерским»

В пятницу, 15 ноября, в эфире российского телевидения был показан шестой эпизод восьмого сезона музыкального проекта «Голос», по итогам которого сформировались составы абсолютно всех команд на проекте. Открылся выпуск (если не считать традиционную вступительную речь Дмитрия Нагиева ) выступлением Анастасии Марковой , которая в преддверии выхода на сцену призналась, что в прошлом хотела быть криминалистом. Облаченная в крайне экстравагантные стимпанковские очки певица исполнила «It's a Man's Man's Man's World» Джеймса Брауна , поразив судей (повернулись к ней все) — в куда большей степени именно голосом. В итоге Анастасия отправилась к Полине Гагариной , которая пообещала участнице, что в ее команде та будет «верхушкой елки».

Следом в бой вступил Егор Мускат, который выбрал в качестве конкурсной композиции «Поезд на Ленинград ». Повторить тотальный успех Марковой ему, впрочем, не удалось — на кнопку не нажали ни лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров (хотя казалось бы), ни Константин Меладзе , ни Гагарина. Спас ситуацию Валерий Сюткин , признавшийся, что его впечатлило «обаяние в голосе» артиста. Меладзе, в свою очередь, отметил, что «с такой внешностью, как у него, можно петь еще хуже, чем он сейчас».

Лилией Вельтман , представившей на слепом прослушивании песню «Ты снишься мне», и вовсе случилась удивительная ситуация. К ней повернулись все судьи, при этом Гагарина на кнопку собственноручно не нажимала — за нее это сделал Шнуров, попавший в цель блокнотом с достаточно внушительного расстояния, в результате чего движение кресла было активировано.

«Меня принудили сначала, — призналась сама певица. — Но вы спели великолепно. Вы — умничка». При этом выбрала Вельтман именно Гагарину, а не, например, того же Шнурова, которого Сюткин, пораженный точностью Сергея, в шутку назвал «хулиганьем питерским».

А вот для Ксении Меньщиковой, выступившей с треком «Океанами стали», вечер сложился неудачно: ее не выбрал никто. При этом уже по окончании номера Шнуров признался, что певица своим пением его «напугала», вероятно, намекая на крайне громкое исполнение композиции. Сюткин пошел еще дальше, на полном серьезе заявив, что девушка «рассказала историю неинтересно».

Поступить тем же образом и с канадцем ямайского происхождения Эндрю Гранжем, попросту эталонно спевшим «Overjoyed» Стиви Уандера, наставники уже не смогли. К иностранцу повернулись Шнуров, Сюткин, а также Гагарина, и он выбрал последнюю, заверив, что «молил Бога, чтобы она повернулась».

К сожалению, повторить судьбу конкурсанта с Запада не сумела Оксана Симон, которая — по мнению Гагариной — «нестабильно» исполнила «La Magia Del Ritmo». Прощаясь с артисткой, Меладзе посетовал, что судьи «не расслышали» в пении девушки ее яркую внешность.

Возможно, главным «хайлайтом» эпизода стал перформанс 17-летнего Курчанина Арсения (хотя сам он признал, что выглядит на десять). Очередное доказательство, что по первому впечатлению судить о людях не стоит — человек, одетый как рэпер и говорящий как рэпер (казалось, что сейчас он зачитает что-то из Эминема ), вышел на сцену и превосходно исполнил лиричную песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». При этом Арсений не просто классно спел композицию, но и вел себя как полноценный звездный артист — заигрывал с залом, танцевал (и выглядело это все максимально гармонично), а также призывал зрителей хлопать в такт. Вместе с тем уже после окончания основного номера юноша по просьбе Шнурова исполнил рэп собственного сочинения, преуспев и в этом жанре. Выбирая между лидером «Ленинграда» и Сюткиным, Курчанин принял решение в пользу первого.

Заполучить еще одного участника себе в команду Валерий, впрочем, сумел достаточно оперативно — он оказался единственным, кто нажал кнопку во время выступления Элимдара Сейдосманова с песней «I Feel Good».

В то же время выступавшая следом Анастасия Смыкова дальше пройти не сумела. Ее исполнение песни «Life» Zivert расстроило судей, пришедших к мнению, что с собственным номером в этот вечер (особенно — с его второй частью) девушка справилась не совсем хорошо.

Едва не постигла такая же судьба и Врежа Киракосяна — участника спас Меладзе, нажавший на кнопку буквально на последней секунде. Сам Константин, объясняя данное решение, признался, что был среди прочего поражен характером Врежа, который не сдавался впредь до самого финала номера. Спел он, к слову, «Miserere», творение Григорио Аллегри.

Своего спасителя — к сожалению — не нашлось у Екатерины Беляковой: на момент ее выхода на сцену единственное вакантное место оставалось лишь в команде Сюткина, который решил не выбирать исполнительницу песни «I Got Rhythm» в версии Эллы Фитцджеральд

Закрыл же слепые прослушивания этого «Голоса» Даниил Данилевский — максимально талантливое и профессиональное (в плане поведения на сцене) исполнение «Ненавижу» Ивана Дорна заставило абсолютно всех судей нажать на кнопки (хотя взять его в команду мог только Сюткин).

Уже на грядущей неделе, 22 ноября, восьмой сезон нового «Голоса» войдет в следующую стадию — «Поединки». Согласно регламенту, каждая из команд разобьется на пары — исполнители будут исполнять композиции дуэтом, а наставникам предстоит выбирать, кто именно из их подопечных пройдет дальше.