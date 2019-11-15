Пьеха рассказал, как вылечил зависимость

Пьеха подчеркнул, что впервые познакомился с наркотиками еще до начала своей творческой карьеры. После того, как в 2004 году он стал регулярно появляться на сцене, с запрещенными препаратами отношения прекратил. Спустя 11 лет певец сорвался и оказался в куда более сложном положении.

По его словам, несколько попыток самостоятельно побороть зависимость ни к чему не привели: через два дня состояние казалось невыносимым, на третий день Пьеха принимал наркотики.

«И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали», — отметил артист.

Певец пережил пережил инфаркт и много месяцев провёл в различных реабилитационных центрах и в конце концов смог вылечиться от наркомании. После этого артист открыл свой реабилитационный центр, в котором пытается помочь людям, решившим избавиться от тяжелого недуга.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Стас Пьеха рассказал СМИ, что вынужден был сниматься в программе «Три аккорда», глотая таблетки и делая уколы. По его словам, на съемках у него началась сильная аллергия на пыльцу — «поллиноз».