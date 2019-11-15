Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Пьеха рассказал, как вылечил зависимость 

Рамблер 59 минут назад
Пьеха рассказал, как вылечил зависимость
Фото: РИА Новости
Стас Пьеха в интервью «Пятому Каналу» рассказал, как смог побороть многолетнее пристрастие к наркотикам. Артист подсчитал, что принимал запрещённые вещества около 10 лет.
Пьеха подчеркнул, что впервые познакомился с наркотиками еще до начала своей творческой карьеры. После того, как в 2004 году он стал регулярно появляться на сцене, с запрещенными препаратами отношения прекратил. Спустя 11 лет певец сорвался и оказался в куда более сложном положении.
По его словам, несколько попыток самостоятельно побороть зависимость ни к чему не привели: через два дня состояние казалось невыносимым, на третий день Пьеха принимал наркотики.
«И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали», — отметил артист.
Певец пережил пережил инфаркт и много месяцев провёл в различных реабилитационных центрах и в конце концов смог вылечиться от наркомании. После этого артист открыл свой реабилитационный центр, в котором пытается помочь людям, решившим избавиться от тяжелого недуга.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Стас Пьеха рассказал СМИ, что вынужден был сниматься в программе «Три аккорда», глотая таблетки и делая уколы. По его словам, на съемках у него началась сильная аллергия на пыльцу — «поллиноз».
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Пьеха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина 6
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 6
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру» 3
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение