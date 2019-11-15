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Галкин высказался об отмене своих концертов 

Ura.Ru 10 минут назад
Галкин высказался об отмене своих концертов
Фото: РИА Новости
Артист Максим Галкин заявил, что все его концерты, запланированные на ближайшее время, состоятся. Об этом пародист написал в своем аккаунте в Instagram.
«Никто мне ничего не отменяет. Все, что запланировано у меня, в ближайший год-полтора все должно состояться», — сказал юморист.
Об отмене выступлений Галкина заявил публицист Александр Невзоров. Он сказал, что Галкину «начали отвинчивать голову», так как он «набрался мужества и сообщил цензуре на телевидении». Однако представитель артиста Эльвира Мокробородова сообщала, что для отмены концертов нет никаких оснований.
За Галкина вступился народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур. Он отметил, что его коллега все равно будет востребован у зрителя, передает «Национальная служба новостей».
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Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Максим Галкин , Александр Невзоров
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