Галкин высказался об отмене своих концертов 

Артист Максим Галкин заявил, что все его концерты, запланированные на ближайшее время, состоятся. Об этом пародист написал в своем аккаунте в Instagram.
«Никто мне ничего не отменяет. Все, что запланировано у меня, в ближайший год-полтора все должно состояться», — сказал юморист.
Об отмене выступлений Галкина заявил публицист Александр Невзоров. Он сказал, что Галкину «начали отвинчивать голову», так как он «набрался мужества и сообщил цензуре на телевидении». Однако представитель артиста Эльвира Мокробородова сообщала, что для отмены концертов нет никаких оснований.
За Галкина вступился народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур. Он отметил, что его коллега все равно будет востребован у зрителя, передает «Национальная служба новостей».