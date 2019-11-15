Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Буланова жила с мужьями после развода 

Рамблер 1 час назад
Буланова жила с мужьями после развода
Фото: РИА Новости
Мужья Татьяны Булановой продолжали жить с ней после развода. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», сама певица заявила в эфире телеканала «Россия».
Буланова была замужем дважды. В начале 1990-х — середине 2000-х годов ее мужем был продюсер и звукорежиссер Николай Тагрин. В 1993-м певица родила ему сына Александра. Брак Булановой с бывшим футболистом, а ныне футбольным тренером Владиславом Радимовым длился с 2005 года по 2016-й. В 2007-м у них родился сын Никита.
Сегодня Буланова стала героиней очередного эпизода шоу канала «Россия» «Судьба человека». В ходе него она среди прочего рассказала, что оба бывших супруга после развода в течение некоторого времени продолжали жить с ней.
«Там был такой технический момент», — отметила певица.
По ее словам, так совпало, что оба развода пришлись на время, когда в квартирах ее мужей шел ремонт. Обоим по этой причине Буланова позволяла пожить у нее. Тагрин после развода жил в квартире певицы на протяжении полутора лет, а Радимов — «чуть меньше».
«Мы жили в разных комнатах», — подчеркнула Буланова.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Владислав Радимов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина 3
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 6
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру» 2
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение