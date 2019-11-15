Буланова жила с мужьями после развода

Мужья Татьяны Булановой продолжали жить с ней после развода. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», сама певица заявила в эфире телеканала «Россия».

Буланова была замужем дважды. В начале 1990-х — середине 2000-х годов ее мужем был продюсер и звукорежиссер Николай Тагрин. В 1993-м певица родила ему сына Александра. Брак Булановой с бывшим футболистом, а ныне футбольным тренером Владиславом Радимовым длился с 2005 года по 2016-й. В 2007-м у них родился сын Никита.

Сегодня Буланова стала героиней очередного эпизода шоу канала «Россия» «Судьба человека». В ходе него она среди прочего рассказала, что оба бывших супруга после развода в течение некоторого времени продолжали жить с ней.

«Там был такой технический момент», — отметила певица.

По ее словам, так совпало, что оба развода пришлись на время, когда в квартирах ее мужей шел ремонт. Обоим по этой причине Буланова позволяла пожить у нее. Тагрин после развода жил в квартире певицы на протяжении полутора лет, а Радимов — «чуть меньше».