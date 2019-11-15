Диетолог: организм Волочковой может выйти из строя

Анастасия Волочкова недополучает необходимые питательные вещества при том рационе, которого она сейчас придерживается, считает диетолог Надя Шарк. Эксперт полагает, что, если балерина не принимает БАДы или витамины, то ее организм впоследствии может выйти из строя, сообщает «Комсомольская правда»

Накануне в беседе с журналистами «КП» Волочкова призналась, что в день сьедает по два перепелиных яйца, пучок листьев салата и «иногда супчик „Том-Ям“. При этом танцовщица отметила, что репетирует по 8 часов в день, готовясь к премьере своего нового шоу „Балерина в зазеркалье цирка“.

По мнению диетолога Нади Шарк, режим питания артистки не соответсвует ее ежедневный нагрузкам, поскольку „энергозатраты человека должны быть равны энергетической ценности пищи“. Эксперт подсчитала, что в день Волочкова потребляет около 375 ккал.

»В любом случае этого крайне мало для того, чтобы чувствовать себя активным и энергичным. Ведь пища — это один из основных источников энергии», — отметила диетолог.

По всей видимости организм Волочковой в настоящее время недополучает питательные вещества для поддержания жизнедеятельности, что может быть чрезвычайно опасно для ее здоровья, уверяет Шарк.

«Если это происходит достаточно долгое время (несколько недель, месяцев), то организм может выйти из строя», — подчеркнула специалист.

По ее словам, если Волочкова в настоящий момент чувствует себя прекрасно, то либо ее организм «еще не понял, что не получает еду в полной мере», либо она дополнительно использует витамины, минералы, БАДы, которые поддерживают ее состояние.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после того, как сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.