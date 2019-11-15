Приёмная дочь Осина не ходит на могилу певца

Приемная дочь Евгения Осина отказывается ходить на кладбище к памятнику популярному артисту из-за того, что ее мать обвиняют в организации поджога на его могиле, сообщает «Собеседник» . За своего отчима девушка молится в церкви.

Елена Скорнякова , с которой артист некоторое время прожил в гражданском браке последние, в интервью изданию заявила, что для неё и ее дочери Анастасии Годуновой смерть артиста стала шоком. При этом девушка, которую Скорняков называет внебрачной дочерью певца, по словам матери, ушла в депрессию.

«Вплоть до больницы доходило дело. Только сейчас она потихонечку выплывает», — заявила Скорнякова.

Весной 2019 года, как ранее сообщал «Рамблер», на могиле Осина сожгли венки, крест, сломали ограду и разбили табличку с его именем. По данным издания, тогда многие друзья артиста обвинили Елену в организации поджога. Дошло до того, что Анастасия перестала ходить к нему на кладбище.

«После этой травли Настя стала больше посещать не кладбище, а церковь. Она молится за Евгения и даже провела в храме его день рождения», — отметила Скорнякова.

Евгений Осин, как ранее сообщал «Рамблер», скончался 17 ноября 2018 года. Официально у артиста была только одна дочь — Агния. О том, что у певца есть ещё один ребёнок, в последние годы активно доказывала Елена Скорнякова. Однако результаты ДНК-теста показали, что у Евгения больше не было детей.