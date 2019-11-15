Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Галкин высказался об отмене своих концертов
Галкин высказался об отмене своих концертов
Шоу-бизнес
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Общество
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
Происшествия
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Украина

Приёмная дочь Осина не ходит на могилу певца 

Рамблер 54 минуты назад
Приёмная дочь Осина не ходит на могилу певца
Фото: РИА Новости
Приемная дочь Евгения Осина отказывается ходить на кладбище к памятнику популярному артисту из-за того, что ее мать обвиняют в организации поджога на его могиле, сообщает «Собеседник». За своего отчима девушка молится в церкви.
Елена Скорнякова, с которой артист некоторое время прожил в гражданском браке последние, в интервью изданию заявила, что для неё и ее дочери Анастасии Годуновой смерть артиста стала шоком. При этом девушка, которую Скорняков называет внебрачной дочерью певца, по словам матери, ушла в депрессию.
«Вплоть до больницы доходило дело. Только сейчас она потихонечку выплывает», — заявила Скорнякова.
Весной 2019 года, как ранее сообщал «Рамблер», на могиле Осина сожгли венки, крест, сломали ограду и разбили табличку с его именем. По данным издания, тогда многие друзья артиста обвинили Елену в организации поджога. Дошло до того, что Анастасия перестала ходить к нему на кладбище.
«После этой травли Настя стала больше посещать не кладбище, а церковь. Она молится за Евгения и даже провела в храме его день рождения», — отметила Скорнякова.
Евгений Осин, как ранее сообщал «Рамблер», скончался 17 ноября 2018 года. Официально у артиста была только одна дочь — Агния. О том, что у певца есть ещё один ребёнок, в последние годы активно доказывала Елена Скорнякова. Однако результаты ДНК-теста показали, что у Евгения больше не было детей.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Елена Скорнякова , Евгений Осин , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкин высказался об отмене своих концертов
Галкин высказался об отмене своих концертов 1
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии 14
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова 7
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину 88
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования 9
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение