Пригожин перестал предлагать помощь семье Заворотнюк

В интервью Пригожин рассказал о том, как ему удаётся сохранять отличное настроение, когда «вокруг все страдают от осенней депрессии». Он подчеркнул, что нужно «беречь каждый прожитый день и не размениваться на хандру».

Корреспондент отметил, что бывают разные ситуации и в пример привёл сложную обстановку в семье Анастасии Заворотнюк. Пригожин подчеркнул, что слышал тревожные новости о болезни актрисы.

«Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье — это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет», — отметил продюсер.

При этом он заявил, что периодически предлагает семье актрисы помощь, но делает это ненавязчиво.

«Если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», — резюмировал Пригожин.

В августе, как ранее сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга.