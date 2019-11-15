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Пригожин перестал предлагать помощь семье Заворотнюк 

Рамблер 56 минут назад
Пригожин перестал предлагать помощь семье Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» высказался по поводу навязчивых предложений помощи семье Анастасии Заворотнюк. Продюсер заявил, что не собирается «колотиться в закрытую дверь».
В интервью Пригожин рассказал о том, как ему удаётся сохранять отличное настроение, когда «вокруг все страдают от осенней депрессии». Он подчеркнул, что нужно «беречь каждый прожитый день и не размениваться на хандру».
Корреспондент отметил, что бывают разные ситуации и в пример привёл сложную обстановку в семье Анастасии Заворотнюк. Пригожин подчеркнул, что слышал тревожные новости о болезни актрисы.
«Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье — это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет», — отметил продюсер.
При этом он заявил, что периодически предлагает семье актрисы помощь, но делает это ненавязчиво.
«Если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», — резюмировал Пригожин.
В августе, как ранее сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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