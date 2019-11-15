Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Галкин высказался об отмене своих концертов
Галкин высказался об отмене своих концертов
Шоу-бизнес
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Общество
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
Происшествия
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Украина

Порноактриса обвинила Богдана Титомира в попытке изнасилования 

Lenta.ru 1 час назад
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Фото: globallookpress.com
Бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова в ходе шоу «Прямой эфир» обвинила певца Богдана Титомира в попытке изнасилования. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».
По словам 25-летней девушки, в квартире у общих друзей артист начал домогаться ее. Она заявила, что после отказа в сексе бывший участник группы «Кар-Мэн» начал рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил.
«Мне уже поступали угрозы, мне страшно, и я не могу находиться в Москве», — добавила она, пояснив, что после инцидента она скрывалась от «сумасшедшего деда» в Сочи.
Титомир отрицал все обвинения и рассказал, что познакомился с Дорошенковой три года назад:
«Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время перечпокал не одну порнозвезду. Тогда мне было это достаточно интересно».
В конце программы артисту предложили пройти проверку на детекторе лжи. Результаты показали, что у певца и порноактрисы действительно произошел конфликт, однако избиения и попытки изнасилования не было.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли Названа дата саммита в «нормандском формате» Названа дата саммита в «нормандском формате» Россия и Литва обменялись шпионами Россия и Литва обменялись шпионами
Комментарии9 
Теги:
Шоу-бизнес , Богдан Титомир , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии 5
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова 6
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину 87
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете 18
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление 382
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение