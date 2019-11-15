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Киркоров сбросил 40 килограммов 

Рамблер 19 минут назад
Киркоров сбросил 40 килограммов
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров после «тридцаточки» сбросил еще «десяточку» — похудел на 40 килограммов. Об этом «Комсомольской правде» рассказал он сам.
Накануне, как сообщал «Рамблер», состоялась церемония вручения премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды». Певец посетил ее в сопровождении подруги — диджея Екатерины Гусевой.
Присутствующие обратили внимание на то, что он вновь сильно похудел — ранее сообщалось, что Киркоров сбросил сразу 30 килограммов.
«Думаю, десяточку (еще. — Прим. ред.) сбросил», — ответил он на вопрос, на сколько килограммов похудел.
Он подтвердил, что ранее сбросил 30 килограммов, заявил при этом, что не взвешивается, а секретом своей стройности назвал диету, спорт и желание удивлять.
В ходе церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» Киркоров, сидя за столиком с Екатериной Гусевой, отказался лишь от шампанского, а всего остального позволил себе понемногу — и пюре с рыбой, и булочек.
В прошлом году СМИ сообщили, что Киркоров встречается с Екатериной Гусевой — они регулярно появлялись вместе на разных мероприятиях. Сама она в августе назвала себя любимым и официальным диджеем Киркорова — автором всех его ремиксов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Екатерина Гусева , Журнал ОК! , Комсомольская правда
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