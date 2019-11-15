Киркоров сбросил 40 килограммов

Накануне, как сообщал «Рамблер», состоялась церемония вручения премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды». Певец посетил ее в сопровождении подруги — диджея Екатерины Гусевой

Присутствующие обратили внимание на то, что он вновь сильно похудел — ранее сообщалось, что Киркоров сбросил сразу 30 килограммов.

«Думаю, десяточку (еще. — Прим. ред.) сбросил», — ответил он на вопрос, на сколько килограммов похудел.

Он подтвердил, что ранее сбросил 30 килограммов, заявил при этом, что не взвешивается, а секретом своей стройности назвал диету, спорт и желание удивлять.

В ходе церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» Киркоров, сидя за столиком с Екатериной Гусевой, отказался лишь от шампанского, а всего остального позволил себе понемногу — и пюре с рыбой, и булочек.

В прошлом году СМИ сообщили, что Киркоров встречается с Екатериной Гусевой — они регулярно появлялись вместе на разных мероприятиях. Сама она в августе назвала себя любимым и официальным диджеем Киркорова — автором всех его ремиксов.