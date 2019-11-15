Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бузова собралась на Евровидение
Бузова собралась на Евровидение
Шоу-бизнес
"Путин просто издевается над ним"
"Путин просто издевается над ним"
Украина
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Украина
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире

«Дурак дураком»: Шура оказался в 25-градусный мороз босиком на улице 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Шура оказался в 25-градусный мороз босиком на улице
Фото: БОРИС КУДРЯВОВ/ЭГ
Шура часто путешествует с концертами по стране, однако, видимо, не успел изучить климатические особенности северных регионов России. Очередное выступление артиста должно состояться в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако певец не был в курсе того, что температура воздуха в эти дни в городе опустилась до -25 градусов.
Шура пожаловался в своем микроблоге на то, что совсем не был готов к северным холодам.
«Еще три часа назад я был в Москве и смотрел на желтую листву. А сейчас сижу в Ноябрьске и смотрю на шестиметровые сугробы. И никто не додумался мне сказать, что здесь такая погода. А я в легеньком пуховичке, в летних туфельках на босу ногу — дурак дураком», — посетовал Шура.
Однако добавил, что ему ничего не остается делать, кроме как петь, танцевать и радовать публику.
Поклонники не на шутку перепугались за здоровье кумира. «Бегите в магазин за уггами и пуханом», «Ноябрьск! Принесите валенки Шуре!», «Санечка, ну как так можно? Дело к зиме», — писали они. Впрочем, кто-то уверен, что никакие морозы Шуре нипочем:
«От Вас столько энергии хорошей, что и мороз ни страшен».
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это провокация»: Винокур вступился за Галкина после слов о цензуре «Это провокация»: Винокур вступился за Галкина после слов о цензуре «Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной «Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной «Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую «Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова собралась на Евровидение
Бузова собралась на Евровидение
«Путин просто издевается над ним»
«Путин просто издевается над ним» 8
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 84
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию 21
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение