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Шоу-бизнес

«Я ему набью морду»: Билан вступился за Рудковскую 

Рамблер 21 минуту назад
Билан едва не устроил драку в шоу Рудковской
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская в эфире радиопрограммы Юлии Барановской «Все к лучшему» рассказала, что недавно Дима Билан едва не побил ее обидчика.
Биланом заинтересовались "братки"
Дело было на фестивале «Новая волна». После выступлений на звездной тусовке Рудковская и Билан пошли танцевать, это был медленный танец.
Один из артистов (Яна не назвала его фамилии) начал исподтишка говорить гадости о танцующей паре. Дима об этом узнал.
«Он сказал мне: «Я ему сейчас набью морду». В итоге этому человеку, известному, кстати, артисту, просто повезло. Дима за ним побежал, но того, видимо, предупредили, и он просто сбежал», — цитирует слова Рудковской Teleprogramma.pro.
Этот эпизод Яна планирует показать в одной из серий собственного шоу «Яна Супер».
На вопрос о том, не была ли эта история срежиссирована заранее, Яна дала отрицательный ответ. По словам телеведущей, жизнь подкидывает такие сюжеты, которые нельзя предусмотреть ни в одном сценарии.
Ранее «Рамблер» писал, что в «Крокусе» прошли два концерта «Планета Билан».
Более 14 тысяч зрителей посмотрели суперсовременное шоу с 3Д-экранами, великолепными декорациями, спецэффектами и живой музыкой.
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Комментарии12 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Юлия Барановская
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