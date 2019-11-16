Билан едва не устроил драку в шоу Рудковской

«Я ему набью морду»: Билан вступился за Рудковскую

Дело было на фестивале «Новая волна». После выступлений на звездной тусовке Рудковская и Билан пошли танцевать, это был медленный танец.

Один из артистов (Яна не назвала его фамилии) начал исподтишка говорить гадости о танцующей паре. Дима об этом узнал.

«Он сказал мне: «Я ему сейчас набью морду». В итоге этому человеку, известному, кстати, артисту, просто повезло. Дима за ним побежал, но того, видимо, предупредили, и он просто сбежал», — цитирует слова Рудковской Teleprogramma.pro.

Этот эпизод Яна планирует показать в одной из серий собственного шоу «Яна Супер».

На вопрос о том, не была ли эта история срежиссирована заранее, Яна дала отрицательный ответ. По словам телеведущей, жизнь подкидывает такие сюжеты, которые нельзя предусмотреть ни в одном сценарии.

Ранее «Рамблер» писал , что в «Крокусе» прошли два концерта «Планета Билан».

Более 14 тысяч зрителей посмотрели суперсовременное шоу с 3Д-экранами, великолепными декорациями, спецэффектами и живой музыкой.