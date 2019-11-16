Билан едва не устроил драку в шоу Рудковской

Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу Рудковской

По ее словам, этот эпизод будет показан в одной из серий реалити-шоу. Вместе с Биланом в тот день Рудковская была на «Новой волне». Они танцевали медленный танец. «Этот человек исподтишка стал о нас нелицеприятно говорить. Дима Билан об этом узнал.

Он сказал мне: „Я ему сейчас набью морду“. В итоге этому человеку, известному, кстати, артисту, просто повезло. Дима за ним побежал, но того, видимо, предупредили, и он просто сбежал», — сказала Яна Рудковская.

В студии также речь зашла о том, не срежиссировано ли все шоу заранее. Как сказала Рудковская, в ее жизни ничего нельзя придумать, поэтому какой-то заранее написанный сценарий просто исключен.

«Можете считать, что существует сценарий, но его на самом деле нет. Просто в жизни случаются такие моменты, которые нельзя придумать», — заметила продюсер.

Реалити-шоу «Яна Супер» бьет все рейтинги популярности. Пока вышла только одна серия. В ближайшее время будет продолжение нашумевшего проекта.