Стало известно, что будет с концертами Галкина

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Подъем».

«Вот вам информация из первоисточника: за 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?» — заявила Макробородова в ответ на вопрос журналистов.

Ранее советник гендиректора Первого канала, журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что некоторые концерты Галкина стали отменять. По его словам, Галкин «набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении», за что ему «тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты». Такие последствия комику предсказывал телепродюсер Леонид Мазор

Несколько дней назад во время выступления в Новосибирске Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Он также раскритиковал популярные программы, особенно подчеркнув тот факт, что телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.