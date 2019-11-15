Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов
Общество
Известный ученый выпил "Крота" и попал в реанимацию
Известный ученый выпил "Крота" и попал в реанимацию
Происшествия
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Шоу-бизнес

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов 

Lenta.ru 56 минут назад
Стало известно, что будет с концертами Галкина
Фото: РИА Новости
Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Подъем».
«Вот вам информация из первоисточника: за 15 лет, что я работаю с Максимом, концерты не отменялись. С чего бы вдруг они будут отменяться сейчас?» — заявила Макробородова в ответ на вопрос журналистов.
Ранее советник гендиректора Первого канала, журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что некоторые концерты Галкина стали отменять. По его словам, Галкин «набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении», за что ему «тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты». Такие последствия комику предсказывал телепродюсер Леонид Мазор.
Концерты Галкина могут запретить
Несколько дней назад во время выступления в Новосибирске Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Он также раскритиковал популярные программы, особенно подчеркнув тот факт, что телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.
Позднее слова Галкина поддержал Владимир Познер. В защиту комика также высказался юморист Владимир Винокур. Артем Шейнин и Владимир Соловьев выступили с критикой слов Галкина.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Россия и Литва обменялись шпионами Россия и Литва обменялись шпионами В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой В США впечатлились «ядерным взрывом» под Москвой Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-расчленителе
Комментарии15 
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Владимир Познер , Леонид Мазор , Владимир Соловьев , Артем Шейнин , Максим Галкин , Александр Невзоров , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию 36
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией 241
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность 25
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть 28
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение