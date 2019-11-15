Не синтол: врачи раскрыли секрет «Рук-базук»

По данным канала, сославшегося на врачей-хирургов, Терешин покупал вазелин в аптеке, растапливал на паровой бане и загонял в руку — по три литра в каждую конечность. Из-за этого началось воспаление и блогера «мучали страшные боли».

Врачам удалось удалить 95% вазелина. Пока сделана только одна операция из намеченных пяти, утверждает Mash.

«Рамблер» писал, что ранее Кирилл Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от закачанного в мышцы рук синтола, поскольку у него не прекращаются сильные боли.