Мамаева выложила видео с операции по удалению «рук-базук»

Жена футболиста Павла Мамаева Алана разместила в своем Instagram видео из операционной, где врачи удаляли блогеру Кириллу Терешинину, известному как «руки-базуки» синтол из мышц.

«Руки-базуки. Уже не Базуки», — написала Мамаева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На видео показано, как Терешина готовят к операции и везут на нее, а также разговор с хирургом. Сама Алана Мамаева не могла скрыть сильного волнения за блогера.

«Ужас-ужас, такой худой-худой. Скажи мне, ты готов к операции?» — поинтересовалась она у Терешина.

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о необходимости помогать блогеру, отметили доброту Аланы Мамаевой, напомнив ей, что в своих бедах Терешин виноват сам.

«Бестолковку лучше бы ему удалили. Сейчас он себе ноги бузуки сделает», — иронично отметил пользователь с ником barhatalex76.

«Рамблер» писал, что ранее Кирилл Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от закачанного в мышцы рук синтола, поскольку у него не прекращаются сильные боли.