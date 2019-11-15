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Мамаева выложила видео с операции по удалению «рук-базук» 

Рамблер 1 час назад
Мамаева выложила видео с операции по удалению «рук-базук»
Фото: Instagram
Жена футболиста Павла Мамаева Алана разместила в своем Instagram видео из операционной, где врачи удаляли блогеру Кириллу Терешинину, известному как «руки-базуки» синтол из мышц.
«Руки-базуки. Уже не Базуки», — написала Мамаева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На видео показано, как Терешина готовят к операции и везут на нее, а также разговор с хирургом. Сама Алана Мамаева не могла скрыть сильного волнения за блогера.
«Ужас-ужас, такой худой-худой. Скажи мне, ты готов к операции?» — поинтересовалась она у Терешина.
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о необходимости помогать блогеру, отметили доброту Аланы Мамаевой, напомнив ей, что в своих бедах Терешин виноват сам.
«Бестолковку лучше бы ему удалили. Сейчас он себе ноги бузуки сделает», — иронично отметил пользователь с ником barhatalex76.
«Рамблер» писал, что ранее Кирилл Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от закачанного в мышцы рук синтола, поскольку у него не прекращаются сильные боли.
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Комментарии4 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Павел Мамаев , Кирилл Терешин , Алана Мамаева
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