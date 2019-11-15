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Ариана Гранде сделала себе новое тату 

Popcake.tv 30 минут назад
Ариана Гранде сделала себе новое тату
Фото: Youtube
С каждым годом татуировки становятся все более популярными. Действительно, это не просто способ выделиться из толпы, но также и увековечить своим воспоминания, которые будут греть вас долгие годы. Известная американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) также является обладательницей татуировок, причем, не одной.
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Похоже, чернил на теле было недостаточно для суперзвезды. На днях Ариана поделилась с подписчиками фото своей новой татуировки в Instagram. Поклонники были очень удивлены, обнаружив на руке кумира новый рисунок.
«Новое пополнение на моей руке», — написала Гранде.
Слово «Toulouse» теперь красуется на тыльной стороне ладони Гранде. Пока неясно, какое именно значение имеет слово, но Тулуза — столица региона Юг — Пиренеи на юге Франции.
Во второй stories Ариана разместила две фотографии своей правой руки, на которых ее кисть была почти полностью покрыта татуировками.
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«И еще несколько листьев и Сатурн», — подписала Гранде фотографию.
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Шоу-бизнес
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