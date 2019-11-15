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Пропавшая Доронина нашлась в больнице 

Рамблер 1 час назад
«Все хорошо»: Доронина нашлась в больнице
Фото: globallookpress.com
Актриса Татьяна Доронина, об исчезновении которой сообщалось ранее, находится в больнице на плановом лечении. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на ее помощника Игоря Орбу.
«Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо», — заявил он.
По словам Орбу, актрису должны выписать к 21 ноября. В этот день президент России Владимир Путин вручит Дорониной орден «За заслуги перед отечеством» I степени.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 86-летняя Доронина перестала выходить на связь. Он заявлял, что коллеги — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский — уже много дней не могут связаться.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Михайлов , Эдвард Радзинский , Олег Басилашвили , Андрей Малахов , Инна Чурикова , Татьяна Доронина , Владимир Путин
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