«Все хорошо»: Доронина нашлась в больнице

Актриса Татьяна Доронина, об исчезновении которой сообщалось ранее, находится в больнице на плановом лечении. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на ее помощника Игоря Орбу.
«Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо», — заявил он.
По словам Орбу, актрису должны выписать к 21 ноября. В этот день президент России Владимир Путин вручит Дорониной орден «За заслуги перед отечеством» I степени.
Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что 86-летняя Доронина перестала выходить на связь. Он заявлял, что коллеги — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили, Эдвард Радзинский — уже много дней не могут связаться.