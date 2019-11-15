«Уральские пельмени» заявили на экс-директора в полицию

«Уральские пельмени» заявили на бывшего директора в полицию

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил Ura.ru о том, что подал два заявления в полицию на бывшего руководителя коллектива Сергея Нетиевского, которого подозревает в новых фактах хищения денег команды. Предполагается, что в действиях экс-директора «пельменей» есть явные признаки мошенничества.

По словам Орлова, преступление Нетиевского вскрылось случайно в ходе проведения детальной инвентаризации. Оказалось, что будучи руководителем коллектива юморист несколько раз выплачивал своему ИП огромные суммы за проведение никогда не существовавших концертов, а также сам у себя покупал никогда не писавшиеся сценарии. Орлов уверяет, что речь идёт о сумме порядка 8 миллионов рублей, однако не исключает, что размер ущерба может оцениваться десятками миллионов рублей.

При этом директор «Уральских пельменей» добавил, что надеется на заведение уголовного дела в отношении Нетиевского по статье «Мошенничество».

В 2015 году «Уральские пельмени» на общем собрании уволили Нетиевского с поста директора. Артист с решением коллег не согласился и обратился в суд. Участники коллектива в свою очередь публично обвинили его в том, что он несколько лет скрывал реальные доходы от продажи шоу и гастрольной деятельности, а позже оформил права на трансляцию вышедших в эфир программ на свою компанию. Нетиевский своей вины не признал и предложил бывшим коллегам обратиться в суд.