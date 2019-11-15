Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: налоговики будут забирать подарки детям
Общество
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Происшествия
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество

«Переехали не по своей воле»: Бочкарева объяснилась 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Оскандалившаяся Бочкарева объяснилась
Фото: РИА Новости
Наталья Бочкарева на своей странице в Instagram, что ее детская школа-студия сменила прописку совсем не из-за того, что у неё якобы пытаются отобрать бизнес. Актриса подчеркнула, что в другое помещение пришлось переехать «не по своей воле».
Бочкарева отметила, что школа-студия не закрылась и продолжает функционировать. При этом артистка заявила, что информация о том, что у неё отобрали «бизнес», и она «снова сидит прячется где-нибудь в сибирской норе» — миф.
«У меня все хорошо, я каждый день хожу на любимую работу, где вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены -прим. ред.).
Артистка пояснила, что ее школа — не бизнес, а социальный проект, направленный на помощь детям из малоимущих и неполных семей, а также детям «с инвалидностью в развитии своего творческого потенциала». По ее словам, занятия проходят бесплатно.
Актриса также заявила, что молчание по поводу произошедшего с ней инцидента в первую очередь связано с интересами ее воспитанников.
«Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище», — заявила Бочкарева.
В конце сентября, как ранее сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что Наталью Бочкареву остановили автоинспекторы в центре Москвы. Актриса заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма запрещенного вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время артистка якобы находится под подпиской о невыезде. Сама Бочкарева факт своего задержания опровергает, заявляя, что распространённое в Сети видео смонтировано.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 22
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве 200
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 114
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море 372
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
В жилом доме в Москве прогремели взрывы 1
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение