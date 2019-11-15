Оскандалившаяся Бочкарева объяснилась

«Переехали не по своей воле»: Бочкарева объяснилась

Наталья Бочкарева на своей странице в Instagram, что ее детская школа-студия сменила прописку совсем не из-за того, что у неё якобы пытаются отобрать бизнес. Актриса подчеркнула, что в другое помещение пришлось переехать «не по своей воле».

Бочкарева отметила, что школа-студия не закрылась и продолжает функционировать. При этом артистка заявила, что информация о том, что у неё отобрали «бизнес», и она «снова сидит прячется где-нибудь в сибирской норе» — миф.

«У меня все хорошо, я каждый день хожу на любимую работу, где вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены -прим. ред.).

Артистка пояснила, что ее школа — не бизнес, а социальный проект, направленный на помощь детям из малоимущих и неполных семей, а также детям «с инвалидностью в развитии своего творческого потенциала». По ее словам, занятия проходят бесплатно.

Актриса также заявила, что молчание по поводу произошедшего с ней инцидента в первую очередь связано с интересами ее воспитанников.

«Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище», — заявила Бочкарева.