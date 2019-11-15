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Политика

Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Фото: Соцсети
Рэперша Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, рассказала о влечении к женщинам и порассуждала о корнях бисексуальности. Беседа с хип-хоп-исполнительницей опубликована на YouTube-канале «Ходят Слухи».
«Женщины больше склонны к бисексуальности, нежели мужчины. Я вообще против того, чтобы эту сексуальность во что-то закрывать», — отметила Айза.
Артистка добавила, что это происходит из-за определенного воспитания в детском возрасте.
«Женщины закрываются в ракушки просто потому, что нам на протяжении всей жизни диктовали определенные правила, условия. А изначально, в далекие времена, было нормально влюбляться — мужчинам в мужчин, женщинам в женщин. Были амазонки, которых в принципе объединила любовь женщин к женщинам», — объяснила рэперша.
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Айза подчеркнула, что на сегодняшний день устала от отношений, а потому не готова на романтическую связь как с женщинами, так и с мужчинами.
Исполнительница добавила, что если ее дети станут геями, то это «убьет все ее семейство, но не ее».
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Теги:
Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина
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