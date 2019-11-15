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Пригожин рассказал о попытках помочь Заворотнюк 

WomanHit.ru + ещё 2 8 часов назад
Семья актрисы отказалась от предложения продюсера.
В недавней беседе с журналистами Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными онкобольной Анастасии Заворотнюк, предлагая им помощь.
«Но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», — цитирует шоумена kp.ru.
Ранее утверждалось, что близкие звезды «Моей прекрасной няни» приняли помощь от партнерши Петра Чернышева по ледовым шоу, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Этой осенью спортсменка объявила, что все средства, вырученные от продажи билетов на новую постановку, пойдут на лечение теледивы и других женщин, страдающих тем же недугом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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