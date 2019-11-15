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«Последняя любовь» Осина подала в суд на Разина 

Рамблер 1 час назад
Елена Скорнякова, которую СМИ называют последней любимой женщиной певца Евгения Осина, рассказала о планах засудить продюсера Андрея Разина. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам Скорняковой, Разин причинил ей и ее дочери Анастасии Годуновой много вреда: якобы запретил девочке исполнять песни Осина и распространял через СМИ недостоверную информацию.
«Я считаю, что за это человек должен отвечать перед судом», — заявила она.
Скорнякова добавила, что многие друзья Осина, которые с ней общались, переметнулись на сторону дочери певца Агнии, поняв, что права на его творчество перейдут ей.
«Человеку выгодно было дружить с нами, когда Женя был жив, они прекрасно понимали, что у нас с ним близкие отношения и что Настю он хотел удочерить», — рассказала она.
Скорнякова заявила, что суды будут идти до тех пор, «пока правда не восторжествует».
Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Певцу было 54 года.
Как сообщал «Рамблер», в январе дочь Скорняковой рассказала, что ее мать подала к Разину иск. По словам девочки, продюсер запугивал ее и оскорблял их с матерью.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Скорнякова , Андрей Разин , Евгений Осин
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