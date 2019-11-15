«Последняя любовь» Осина подала в суд на Разина

По словам Скорняковой, Разин причинил ей и ее дочери Анастасии Годуновой много вреда: якобы запретил девочке исполнять песни Осина и распространял через СМИ недостоверную информацию.

«Я считаю, что за это человек должен отвечать перед судом», — заявила она.

Скорнякова добавила, что многие друзья Осина, которые с ней общались, переметнулись на сторону дочери певца Агнии, поняв, что права на его творчество перейдут ей.

«Человеку выгодно было дружить с нами, когда Женя был жив, они прекрасно понимали, что у нас с ним близкие отношения и что Настю он хотел удочерить», — рассказала она.

Скорнякова заявила, что суды будут идти до тех пор, «пока правда не восторжествует».

Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Певцу было 54 года.