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Гражданская жена Осина будет судиться с Разиным 

WomanHit.ru + ещё 2 39 минут назад
Гражданская жена Осина будет судиться с Разиным
Фото: Instagram
Продюсера обвиняют в разрушении карьеры приемной дочери музыканта
Сегодня стало известно, что гражданская жена покойного Евгения Осина, Елена Скорнякова, собралась судиться с Андреем Разиным. Женщина утверждает, что действия продюсера задевают не только ее, но и дочь Анастасию Годунову, которую артист воспитывал как родную. После кончины музыканта Разин стал содействовать развитию его родной наследницы Агнии. При этом шоумен запретил приемному ребенку Осина исполнять его хиты, хотя раньше Настя имела на это разрешение отчима, передает sobesednik.ru.
Недавно злоумышленники взломали профиль девушки в «Инстаграме». Скорнякова считает, что к этому может быть причастен создатель «Ласкового мая». Женщина уверена, что продюсер пытается стереть из истории тот факт, что Годунова была в хороших отношениях со своим приемным отцом. Напомним, что исполнитель скончался в 2018 году от остановки сердца, которая была вызвана алкогольной зависимостью.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Скорнякова , Андрей Разин , Евгений Осин , ИД "Собеседник"
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