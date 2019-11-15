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«Полукриминальные сводки»: Малахов заявил о пропаже Дорониной 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Актриса Татьяна Доронина не выходит на связь в течение уже многих дней. Об этом со страниц «СтарХита», главным редактором которого является, заявил журналист Андрей Малахов.
Доронина была директором и художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького в 1987-2018 годах. В 2018-м, как сообщал «Рамблер», она стала его президентом.
«Из МХАТа имени Горького поступают полукриминальные сводки», — написал Малахов в статье, опубликованной сегодня.
По его словам, актеры театра недовольны политикой управленцев, вступают с ними в конфликты вплоть до потасовок, а Доронина и вовсе не появляется в театре, а на связь выходить перестала.
«Весной она попала в больницу», — по какой-то причине добавил журналист.
Татьяна Доронина — актриса и режиссер, Народная артистка СССР, трижды лучшая актриса года по версии читателей журнала «Советский экран».
Она играла в таких театрах, как МХАТ, «Сфера», имени Ермоловой, МХАТ имени Горького, Московский имени Маяковского, Ленинградский имени Ленинского комсомола, Большой драматический имени Горького, и в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Старшая сестра», «Валентин и Валентина».
Комментарии12 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Татьяна Доронина , StarHit
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