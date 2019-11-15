Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Армия
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
"Пора прекратить": Посольство РФ раскритиковало санкции
Политика
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
Политика

«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой. «Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь», — заявил Андрей Малахов.
Как сказал телеведущий, Татьяна Доронина на протяжении многих лет жила и творила в своем театре. При этом в кино она не играла больше тридцати лет. В прошлом году случилась неприятная история. Актрису убрали с поста художественного руководителя театра. Ей придумали должность почетного президента. Татьяна Доронина очень сильно расстраивалась по этому поводу. Она, конечно, была не согласна с такой постановкой дел, но сделать ничего не могла. При этом Малахов заметил, что на кадровые перестановки она все-таки согласилась, но только на определённых условиях. Как он заметил, условия так и не были выполнены, но это отдельный разговор.
Также Малахов сообщил, что в театре, когда с должности худрука сместили Доронину, стали возникать потасовки. Актеры были не согласны с нынешними управленцами, включая деятельность худрука Эдуарда Боякова. Как сказал Малахов, Доронина уже с весны не появляется в родном театре. Остается только гадать, что с ней сейчас происходит, сообщает «СтарХит».
Напомним, что сейчас Татьяне Дорониной 86 лет. За свою жизнь она пять раз была замужем. К примеру, первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у звезды нет.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Teleprogramma.pro: последние новости
«Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую «Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске 52-летняя Поплавская спустя пять лет приняла предложение молодого избранника 52-летняя Поплавская спустя пять лет приняла предложение молодого избранника
Комментарии7 
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Михайлов , Эдвард Радзинский , Олег Басилашвили , Андрей Малахов , Инна Чурикова , Татьяна Доронина , Эдуард Бояков , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море 282
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции
«Пора прекратить»: Посольство РФ раскритиковало санкции 16
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским 187
Майор ФСБ случайно выдал гостайну
Майор ФСБ случайно выдал гостайну 9
Видео
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение