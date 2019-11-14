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Политика

Бузова пририсовала себе «опухоль» 

Рамблер 1 час назад
Бузова пририсовала себе «опухоль»
Фото: Instagram
Пользователи Instagram заметили «опухоль» на лице Ольги Бузовой, сообщает издание Дни.ру. Сама артистка хранит молчание.
Поводом для беспокойства стала фотография, которую певица разместила на своей странице в соцсети. Бузова сделала снимок во время работы над реалити-шоу «Дом-2».
«Трудовые будни. Как же важно, чтоб работа была в радость желаю каждому из Вас найти свое призвание», — написала звезда (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Певица также попросила поклонников рассказать, кто-где работает.
Подписчики принялись активно комментировать пост артистки. При этом многие заметили странную шишку на челюсти Бузовой с левой стороны. Одни фанаты предположили, что у звезды флюс и посоветовали обратиться к врачу, другие сослались на неудачный фотошоп, третьи не исключили появление опухоли. Певица пока воздерживается от комментариев.
Ранее, как писал «Рамблер», внешний вид певицы МакSим на вручении премии «Золотой граммофон» обеспокоил поклонников её творчества. Многие зрители отметили, что 36-летняя певица во время своего выступления едва передвигалась по сцене.
Создавалось такое ощущение, что артистке трудно стоять.
Опасения, что звезда неважно себя чувствует, усилились, когда после выступления зрители смогли пристально рассмотреть лицо певицы. По мнению поклонников, оно выглядело явно опухшим. Объяснений этому может быть несколько, считают фанаты: невралгия, неудачные эксперименты с внешностью, но, что более вероятно, последствия гормональной терапии после автомобильной аварии.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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